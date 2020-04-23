الحشد الشعبي يعلن انهاء مسارات تسلل داعش المائية في بحيرة حمرين

2020/04/23 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول اعلام الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني، الخميس، انهاء مسارات تسلل عصابات داعش المائية في بحيرة حمرين.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي نجح من خلال اعتماد سلسلة ستراتيجيات قتالية مميزة في انهاء مسارات تسلل عصابات داعش الارهابية عبر بحيرة حمرين (59كم شمال شرق بعقوبة)”، معتبرا أن “البحيرة كانت […]

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