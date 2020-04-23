اقتصادي: العراق حافظ على سعر بيع نفطه رغم انهيار الخام الأمريكي

2020/04/23 | 19:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، الخميس، أن النفط العراقي حافظ على سعر البيع بـ20 دولار رغم انهيار الخام الأمريكي، عازيا الأمر إلى بيع النفط العراقي في ثلاث أسواق أبرزها أسيا.وقال قصي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “النفط العراقي يباع في ثلاث أسواق هي أسيا وأوروبا وأمريكا حيث إن تحرك عجلة […]

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