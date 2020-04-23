2020/04/23 | 19:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عادت المواجهات بين متظاهرين ومسلحين من جهة، وبين المتظاهرين وقوات الامن من جهة أخرى، اليوم الخميس، بعد ساعات من الهدوء الحذر غداة هجوم لمسلح يُزعم انه من اصحاب المحال في منطقة السنك في العاصمة بغداد.واستطاعت “يس عراق”، معرفة حجم الخسائر إثر اقتحام قوات الامن لشارع نفق السعدون من جهة، ومخيم للمتظاهرين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن مدعومة بـ”مسلحين مجهولين” في السنك،،احتراق 3 خيم وجرح 9 بينهم مسعفة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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