اصابة عسكري بكورونا في نينوى

2020/04/23 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، اليوم الخميس، عن حالة الاصابة التي سجلتها اليوم المحافظة.وقال الطائي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في الموصل لعسكري ضمن الفرقة 15من اهالي السماوة التحق للتو لوحدته العسكرية في محافظة نينوى".وضاف انه "تم حجره عند وصوله الى محافظة نينوى وبعد اظهار نتائج الفحص وتبين انه مصاب".واكد المدير انه "تم التنسيق مع مديرية صحة السماوة تم اعادته الى محافظته بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية".

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