صحة ميسان تكشف عن حالة الاصابة التي سجلتها اليوم

2020/04/23 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، عن حالة الاصابة التي سجلتها اليوم بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "إصابة موجبة بفيروس كورونا تعود لمواطن من منطقة حي المعلمين الجديد في مركز محافظة ميسان يبلغ من العمر ٤٧ عاما".وأضافت انه "يعاني من التهاب القصبات المزمن منذ خمسة أشهر، وراجع طواعية عيادة الأمراض التنفسية الحادة في المستشفى وتم سحب نموذج مختبري اظهر اليوم اصابته بالمرض".واكدت انها "اتخذت كافة الاجراءات المتعلقة بالمصاب وعائلته"، داعية أهالي المحافظة للالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة".

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