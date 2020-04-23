العميد سريع: الخيارات أمامنا مفتوحة ازاء تصعيد العدوان

2020/04/23 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيی سريع أنه أمام التصعيد المتواصل لقوى العدوان الخيارات أمامنا مفتوحة ولن نقف مكتوفي الأيدي.وأضاف العميد سريع: على العدوان تحمل كامل المسؤولية.وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: إجمالي عمليات العدوان وغاراته الجوية خلال الأسبوعين الماضيين 57 عملية هجومية وقرابة 500 غارة./انتهى7

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