صخور في أستراليا تكشف متى بدأت تتحرك قشرة الأرض!

2020/04/23 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةبدأت الصفائح التكتونية للأرض تتحرك منذ أكثر من 3.2 مليار سنة، ما يزيد قليلًا عن 1.3 مليار سنة بعد تشكّل الأرض لأول مرة، وفي وقت أبكر مما أعتُقد أصلًا.وينقسم الغلاف الخارجي للأرض إلى 7 صفائح تكتونية رئيسية والعديد من الصفائح الصغيرة، التي تتحرك بين 0.4 بوصة و6.2 بوصة سنويًا.وشرع فريق من الجيولوجيين من […]

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