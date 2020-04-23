بسمة بسيم تؤكد تأمين جميع رواتب موظفي الدولة بما في ذلك رواتب المتقاعدين

2020/04/23 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائبة عن تحالف القوى العراقية بسمة بسيم، تأمين جميع رواتب موظفي الدولة بما في ذلك رواتب المتقاعدين.

وقالت بسيم في تصريح إن السياسة المالية المتعلقة برواتب الموظفين مؤمنة بالكامل حتى نهاية الفين وعشرين مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة امام تحديات كبيرة فيما يتعلق بوضع سياسة مالية جديدة تعتمد بشكل كلي على الناتج المحلي.

وأضافت، أن الحكومة الاتحادية معنية في اتخاذ تدابير من شانها الاعداد لموازنات اتحادية للاعوام القادمة تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العراقي.

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