مصدر: سحب ترشيح حارث محمد حسن لوزارة الخارجية

2020/04/23 | 19:14 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر مطلع، الخميس، بسحب ترشيح حارث محمد حسن لوزارة الخارجية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم سحب ترشيح حارث حسن لمنصب وزير الخارجية في الحكومة المقبلة".

وكان حسن قد تم طرح اسمه كمرشح لمنصب وزير الخارجية في حكومة مصطفى الكاظمي.

يشار الى أن نائب رئيس البرلمان بشير الحداد أكد، اليوم الخميس، أن تحديد جلسة منح الثقة مرهون بوصول أسماء الكابينة الوزارية للمجلس.





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