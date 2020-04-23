قوات عراقية تفجر مخبأ وتقتل بداخله 3 من داعش في نينوى

2020/04/23 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس إن القوات العراقية فجرت مخبأ قتلت بداخله ثلاثة من مسلحي تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إن "قوة ضمن قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجباً لتفتيش وتطهير مناطق الجزيرة، وتمكنت من تفجير وكر يعتبر مركز قيادة لعصابات داعش الإرهابية، يحتوي على أسلاك ومواد متفجرة وثلاثة كيلوات من مادة C4، ومواد غذائية وافرشة وملابس عسكرية".

وأضافت أنه "بحسب المعلومات فإن ثلاثة إرهابيين كانوا يتواجدون بداخله، وقد تم قتلهم، كما أسفر هذا الواجب عن" تدمير أربعة أوكار ودراجتين ناريتين، فضلا عن تفكيك اربع عبوات ناسفة من قبل الجهد الهندسي" .

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