2020/04/23 | 19:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتلقى اول اتصال خارجي من ملك دولة عربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتلقى اول اتصال خارجي من ملك دولة عربية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتلقى اول اتصال خارجي من ملك دولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).