مكتب السيستاني يحدد غرة رمضان

2020/04/23 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مكتبُ سماحة السيد السيستاني - دام ظلّه - في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان ، و أن يوم السبت الموافق ( ٢٥ / ٤ /٢٠٢٠ م ) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤١ للهجرة .

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية صحة الكرخ، الخميس، تسجيل اصابتين بفيروس كورونا اليوم في بيانها الخاص بالموقف الوبائي فيما كشفت ان الحالتين سجلتا في حيي الجامعة وشيخ معروف.

وقال مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن "حال

بغداد اليوم- بغداد

اظهر مقطع فيديوي، اليوم الخميس، ترقب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهلال شهر رمضان، من محل اقامته في الحنانة بمحافظة النجف.

واظهر المقطع، الصدر مرتدياً قفازات طبية، بالتزامن مع دعوات لجان الصحة الى ضرورة اتباع الارشادات الطب

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الخميس 23-4-2020، ان صلاحيات اجراء تغييرات بسلم رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا تركت للحكومة، لافتا الى ان المالية النيابية أكدت استعداداها لتمرير اي تشريع او قرار تقترحه

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