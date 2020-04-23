صحة الكرخ تنشر الموقف الوبائي الخاص بكورونا لهذا اليوم وتحذر من خطر كبير

2020/04/23 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية صحة الكرخ، الخميس، تسجيل اصابتين بفيروس كورونا اليوم في بيانها الخاص بالموقف الوبائي...





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