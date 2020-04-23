مستشار رئيس يدعو رونالدو أن يطلق اسمه على ملعب

2020/04/23 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، مما تسبب في توقف النشاط حتى إشعار آخر.

وسبب تفشي كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، أواخر العام الماضي، أزمة اقتصادية كبرى عند عمالقة الكرة الأوروبية، مما دفع نادي برشلونة إلى خصم رواتب موظفيه ولاعبيه، والتنازل عن حقوق ملكية ملعبه كامب نو، لصالح الأعمال الخيرية، التي يذهب عوائدها إلى المتضررين من انتشار الفيروس القاتل.

ويتيح التننازل عن حقوق ملعب كامب نو، إلى أي مؤسسة أو فرد يرغب في إطلاق اسمه على الملعب العريق، فعل ذلك، وذلك بسداد قيمة الرعاية التي تخصص على الفور للجمعيات الخيرية.

وأثار بشير أحمد، المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري محمد بوهاري، الجدل الواسع في الأوساط الكاتالونية الجماهيرية، حين دعا البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى إطلاق اسمه على الملعب.

وكتب المستشار المعروف بحبه للهداف البرتغالي نجم ريال مدريد السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "عزيزي رونالدو، اشتر ملعب كامب نو، وأطلق عليه اسم CR7".

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت تقارير صحفية عن خطة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" لتحديد الفرق المتأهلة إلى دورى أبطال أوروبا فى الموسم الجديد، حال إلغاء المسابقات المحلية المتوقفة حاليا بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "تايمز

بغداد اليوم- متابعة

ضرب زلزال تأجيل البطولات الذي انتشر مؤخراً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19" بطولة جديدة بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

و تقرر تأجيل بطولة الأمم الأوروبية للسيدات والتي كان منتظر إقامتها في ص

بغداد اليوم/ متابعة

سُجلت،اليوم الخميس، أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الدوري الإنجليزي "البريمير ليغ".

وأعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، عن وفاة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق، بعد إصابته بف

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