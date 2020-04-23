2020/04/23 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد السيستاني يعلن أن السبت المقبل هو الأول من شهر رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد السيستاني يعلن أن السبت المقبل هو الأول من شهر رمضان المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).