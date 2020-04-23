العراق في ورطَة: لا يمكن تسديد رواتب الموظفين بعد شهرَين

2020/04/23 | 19:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقعياً، يُعاني #العراق من أزمة اقتصادية خانقة، وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، إنما منذ سنوات، ترجع بالتحديد للعام الأخير وحتى قبله بقليل من حكومة رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي.جاء بعده لدفة الحكومة #حيدر_العبادي ليجد نفسه…

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