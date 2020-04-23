2020/04/23 | 19:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيد السيستاني يعلن السبت أول أيام رمضان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيد السيستاني يعلن السبت أول أيام رمضان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيد السيستاني يعلن السبت أول أيام رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).