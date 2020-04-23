طهران ترفض عرضا أمريكيا متأخرا لمساعدتها في مواجهة كورونا

2020/04/23 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إنه تلقى عرضا لمساعدة إيران لمكافحة كورونا من قبل نظيره الأمريكي ألكس أزار، وذلك خلال اجتماع لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو مؤخرا.وقال الوزير الإيراني على “تويتر” إن العرض الأمريكي “واه وفارغ”.وأضاف أنه قال لوزير الصحة الأمريكي إن إيران حاليا في مرحلة السيطرة على المرض، وأنها […]

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