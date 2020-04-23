19 حالة ومحاولة انتحار في ديالى العام الجاري

2020/04/23 | 19:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت منظمة مدنية في ديالى يوم الخميس بتسجيل 19 محاولة وحالة انتحار في ديالى خلال العام الحالي لاسباب ودواع متعددة.

وقال مدير منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب حسين الخزرجي لشفق نيوز، إن منظمته سجلت إحصائيات دقيقة تفيد بانتحار 13 شخصا ,9 نساء و4 ذكور الى جانب 6 محاولات انتحار جميعها نساء في ديالى خلال العام الجاري.

وعزا الخزرجي أسباب الانتحار إلى "الظروف النفسية والاقتصادية تأثيرات بعض مواقع التواصل الاجتماعي السلبية والتي اثرت كثيرا في نفوس المراهقين".

وأضاف أن "الكثير من الشباب يعانون حالات نفسية صعبة بحاجة لمعالجة، إلا ان عوائلهم تمتنع عن عرضهم على اطباء نفسيين بسبب التقاليد الاجتماعية البالية وسوء فهم للحالات النفسية في الظرف الحالي"، لافتا الى ان "انعدام فرص العمل والبطالة ووجود جيوش من الخريجين العاطلين احد اسباب الانتحار في المحافظة".

وأشار الخزرجي إلى أن "بعض مواقع التواصل تشجع على الانتحار وبأساليب اثارت اهتمام ومتابعة الشباب والصبية وسط غياب الاجراءات القانونية الرادعة بحق تلك المواقع من قبل الجهات المعنية بملف الاعلام والاتصالات".

ولم يستبعد الخزرجي تأثير تعاطي المخدرات على حالات الانتحار والتي تخضع لدراسات وتقصي من قبل منظمته وبالتنسيق مع الجهات المختصة داعيا الى اجراء فحوصات شاملة لجثث المنتحريين من قبل الطب العدلي للتأكد من خلوها من أي مواد مخدرة.

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