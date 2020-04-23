بالصور.. انهيار مركز تجاري شمالي محافظة النجف

2020/04/23 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استجابت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، لنداء التدخل والانقاذ في محافظة النجف بعد انهيار جدار لمجمع تجاري شمالي المدينة.

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