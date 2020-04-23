2020/04/23 | 19:40 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز: متابعة كشف جايتانو باوليلو، وكيل ريكاردو كاكا أسطورة ميلان، بعض الكواليس في مسيرة اللاعب البرازيلي.
وقال باوليلو، في تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”: “كنت أشاهد مباراة لكاكا مع ساو باولو في 2003، حيث كان عائدًا من إصابة إلا أنه قدم أداء مذهلًا وسجل هدفًا وتمريرة حاسمة، واقترب من زيارة الشباك في مناسبتين أو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيله: كاكا لم يرغب بالانضمام لريال مدريد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال باوليلو، في تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”: “كنت أشاهد مباراة لكاكا مع ساو باولو في 2003، حيث كان عائدًا من إصابة إلا أنه قدم أداء مذهلًا وسجل هدفًا وتمريرة حاسمة، واقترب من زيارة الشباك في مناسبتين أو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيله: كاكا لم يرغب بالانضمام لريال مدريد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيله: كاكا لم يرغب بالانضمام لريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).