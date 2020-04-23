وكيله: كاكا لم يرغب بالانضمام لريال مدريد

2020/04/23 | 19:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف جايتانو باوليلو، وكيل ريكاردو كاكا أسطورة ميلان، بعض الكواليس في مسيرة اللاعب البرازيلي.وقال باوليلو، في تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”: “كنت أشاهد مباراة لكاكا مع ساو باولو في 2003، حيث كان عائدًا من إصابة إلا أنه قدم أداء مذهلًا وسجل هدفًا وتمريرة حاسمة، واقترب من زيارة الشباك في مناسبتين أو […]

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