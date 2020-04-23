الأمم المتحدة تحذر من “خطر بالغ” يهدد الروهينغا

2020/04/23 | 19:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوم الخميس، عن قلقها المتزايد حيال “خطر بالغ وشيك” يهدد اللاجئين الروهينجا على متن قوارب في خليج البنغال وبحر أندمان.وحثت المنظمة الدولية، دول جنوب شرق آسيا على عدم إغلاق الأبواب في وجه طالبي اللجوء، في ظل القيود المفروضة على الحدود لأجل كبح انتشار فيروس كورونا.[…]

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