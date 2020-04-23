مكتبُ السيستاني: غدٍ الجمعة متمم لشهر شعبان والسبت اول ايام شهر رمضان

2020/04/23 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المرجع الديني الاعلى، علي السيستاني، اليوم الخميس، ان غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان وان السبت هو اول ايامر شهر رمضان.وذكر بيان لمكتب السيستاني، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "يعلن أن يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان وأن يوم السبت هو الأول من شهر رمضان المبارك".

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