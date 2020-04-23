عمليات كربلاء تحفر خندقا من جهتها الغربية للسعودية، والسبب!

2020/04/23 | 19:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات مدينة كربلاء المقدسة، الخميس، بانشاء خندق من الجهة الغربية للمحافظة، مشيرة الى أن الهدف تأمين طريق الحج البري وحماية التجارة البري...

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