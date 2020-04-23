الحشد يشارك بتقديم المستلزمات الوقائية على السيطرات الامنية في بغداد

2020/04/23 | 19:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شاركت مديرية مقاتلة الدروع احد تشكيلات هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، في تقديم المستلزمات الوقائية على قطعات القوات الامنية في العاصمة بغداد.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “مديرية مقاتلة الدروع وبالتنسيق مع مديرية الاعلام شرعت بتقديم بعض من المستلزمات الوقائية على قطعات القوات الامنية والمرابطة في سيطرات […]

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