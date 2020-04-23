روسيا: إطلاق إيران للقمر الصناعي لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن

2020/04/23 | 19:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس ‘أن إطلاق إيران لقمر اصطناعي عسكري لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني’.وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: ‘كما تعلمون لا القرار نفسه ولا خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني بأي شكل من الأشكال تحد من حقوق […]

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