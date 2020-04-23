بداية أول محاكمة لرجال أمن في المخابرات السورية

2020/04/23 | 19:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم أول محاكمة لرجلين في المخابرات السورية، بألمانيا، بعد أن توجهت للأول اتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي خلال خدمته لدى أجهزة الأمن قبل أن ينشق في عام 2012، وللثاني أخرى تشمل تعذيب معارضين للحكومة.ويواجه…

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