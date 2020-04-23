موقع امريكي : انسحاب القوات من العراق سيحدث هذا العام

2020/04/23 | 19:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع اتلانتك كانسل الامريكي ، الخميس ، ان القوات الامريكية من المحتمل ةن تنسحب من العراق هذا العام في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية للحفاظ على نوع من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة دون ابعاد جارتها القوية ايران.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الطريقة التي […]

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