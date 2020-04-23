هل باتت وزارة الصناعة العراقية عبئاً على الدولة؟!! - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/04/23 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب هل اصبحت وزارة الصناعة العراقية عبئا على الدولة ؟ فما هو انتاجها حاليا ؟ وهل يمكن النهوض بواقعها؟ اسئلة كثيرة تطرح في ظل عجز الوزارة وشركاتها ذات التمويل الذاتي من دفع رواتب منتسبيها, وغزو السوق العراقية بمنتجاتها او لأغراض التصدير .



الوضع الحالي للوزارة يشير فعلا الى انها اصبحت عبئا على الدولة بوجود العديد من المصانع معطلة ومتوقفة عن العمل من دون صيانة وادامة وفي ظل دفع الحكومة للمليارات من الد ......





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