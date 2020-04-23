مكتب السيستاني يعلن أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان وأن السبت هو الأول من رمضان

2020/04/23 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، اليوم الخميس، ان يوم السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه أن "يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان وأن يوم السبت هو الأول من شهر رمضان المبارك".

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