الفلاحي: نراهن على وعي المواطن وفرق ميدانية تراقب الأسواق

2020/04/23 | 19:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد عضو خلية الازمة، جاسم الفلاحي، اليوم الخميس، اتخاذ اجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة في معدل الإصابات بفيروس كورونا.وقال الفلاحي في تصريح صحفي، إن "خلية الازمة تعمل تقييماً يومياً لحالة فتح حظر التجوال وهو مستند على معطيات, اهمها نسبة الانتشار الوبائي بين المواطنين في البلاد".وأضاف أن "خلية الازمة عندما قررت فتح حظر التجوال راهنت على وعي الشعب و لا يمكن فرض معايير اشد أكثر من وعي المواطن الذي يجب ان يعي خطورة الوباء".وتابعت ان "الفرق الصحية والاعلامية والامنية تجري جولات ميدانية في الاسواق والمحال التجارية لبيان ضمان استمرار الالتزام بالمعايير التي وضعتها الوزارة".وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحاً لغاية السابعة مساء.

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