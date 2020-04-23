رئيس الجمهورية يتلقى اتصالات هاتفية من الرئيس المصري والعاهل البحريني وأمير قطر

2020/04/23 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية من الرئيس المصري والعاهل البحريني وأمير قطر، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية تلقى اليوم اتصالات هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وبحسب البيان، أعرب الرئيس المصري والعاهل البحريني وأمير قطر، في الاتصالات، عن "خالص تهانيهم وأطيب أمنياتهم للسيد الرئيس، داعين الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على الشعب العراقي بالرفعة والسؤدد والرفاهية، والخلاص من وباء كورونا المستجد".

واشار الى ان "رئيس الجمهورية شكر الرئيس المصري، وملك البحرين، وأمير قطر على مشاعرهم الأخوية، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للأشقاء في مصر، والبحرين، وقطر المزيد من التقدم والازدهار"، مبينا أنه "أكد حرص العراق على تعزيز آفاق التعاون البناء لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة لا سيما جائحة كورونا والسبل الكفيلة لمكافحتها والحد من انتشار هذا الوباء".

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وقال التميمي، في بيان، ان الاجتماع الذي

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