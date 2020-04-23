ريال مدريد يحسم الجدل بشأن ضم مبابي: غير قادرين على ابرام الصفقة

2020/04/23 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وربطت تقارير صحفية النادي الملكي بالسعي للتعاقد مع مبابي في نهاية الموسم الجاري لترميم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السنوات القادمة.

و لكن شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من ريال مدريد أفادت، مساء اليوم الخميس بأن النادي الملكي يرى استحالة ضم مبابي في صيف 2020.

و يظن النادي الملكي أن الظروف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا في إسبانيا و تأثير ذلك على الدخل المالي في النادي لن يجعل ريال مدريد قادرا على ابرام صفقة قوية مثل التعاقد مع مبابي.

و في الوقت ذاته يرفض مبابي فكرة تجديد عقده مع باريس علماً بأن عقده الحالي مع الإدارة يصل لخط النهاية في يونيو 2022.

و أفادت ديفنسا بأن أزمة كورونا جعلت الريال يعتدل في تفكيره، وعدم السير بجنون نحو التعاقد مع مبابي الذي لا يجد باريس أي مشكلة في عدم تجديده حتى الآن.

بغداد اليوم ـ متابعة

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وسبب تفشي كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووه

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت تقارير صحفية عن خطة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" لتحديد الفرق المتأهلة إلى دورى أبطال أوروبا فى الموسم الجديد، حال إلغاء المسابقات المحلية المتوقفة حاليا بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "تايمز

بغداد اليوم- متابعة

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و تقرر تأجيل بطولة الأمم الأوروبية للسيدات والتي كان منتظر إقامتها في ص

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