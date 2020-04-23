2020/04/23 | 19:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب رياض التميمي، اليوم الخميس، عن ابرز محاور الاجتماع الذي ضم نواب المحافظة والمحافظ مثنى التميمي، فيما بين ان الاجتماع ناقش دعم حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال التميمي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "اجتماعا عقد في مضيفه بمحافظة ديالى، وضم نواب وسياسيّ المحافظة ومحافظات اخرى ومحافظ ديالى مثنى التميمي والقيادات الامنية في المحافظة".

وتابع ان "الاجتماع ناقش ملف الامن وزيادة نشاط فلول تنظيم داعش الارهابي في المناطق المترامية الاطراف بمحافظة ديالى، وامكانية التنسيق مع الحكومة المركزية في اعادة قوة من الشرطة الاتحادية الى المحافظة".

وبين ان "الاجتماع شمل الحديث عن الواقع الصحي لفيروس كورونا في محافظة ديالى، خصوصا مع شفاء اخر مصاب، وكيفية السيطرة على عدم تسجيل اصابات جديدة في ديالى".

ولفت الى ان "الملف الثالث الذي تم مناقشته كان حول تشكيل الحكومة العراقية، ودعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وهو يجابه بعض التدخلات من قبل الكتل السياسية الساعية للحصول على مكاسب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادات ديالى السياسية والامنية تناقش دعم الكاظمي وكيفية السيطرة على كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادات ديالى السياسية والامنية تناقش دعم الكاظمي وكيفية السيطرة على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).