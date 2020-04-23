صالح يتلقى اتصالات هاتفية من مصر والبحرين وقطر بمناسبة حلول شهر رمضان

2020/04/23 | 19:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الرئيس المصري والعاهل البحريني وأمير قطر، اعربوا في الاتصالات، عن خالص تهانيهم وأطيب أمنياتهم للرئيس"، داعين الله سبحانه وتعالى أن "يمنّ على الشعب العراقي بالرفعة والسؤدد والرفاهية، والخلاص من وباء كورونا المستجد".

بدوره شكر رئيس الجمهورية الرئيس المصري، وملك البحرين، وأمير قطر على "مشاعرهم الأخوية، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للأشقاء في مصر، والبحرين، وقطر المزيد من التقدم والازدهار"، مؤكداً "حرص العراق على تعزيز آفاق التعاون البناء لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة لا سيما جائحة كورونا والسبل الكفيلة لمكافحتها والحد من انتشار هذا الوباء".

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