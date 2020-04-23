السيستاني يعلن السبت أول أيام شهر رمضان

2020/04/23 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر الخميس أسماء الكابينة الوزارية المقترحة التي عرضها رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي وضمت أسماء 17 وزيرا مقترحا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.الوكالة نقلت تصريحا عن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي قال فيه إن "الكاظمي لم يتبع آلية واضحة في اختيار الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية".

كما أكد الزيادي أن "الأسماء المقترحة يصعب تمريرها داخل مجلس النواب وجاءت نتيجة ضغوط حزبية مورست على المكلف".

ويتم تداول قائمة بأسماء 17 مرشحا لتولي وزارات في حكومة الكاظمي المرتقبة قيل إنه عرضها على الكتل السياسية خلال اجتماع للجنة السباعية (الممثلة للبيت الشيعي) عقد الأربعاء في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري ببغداد.

القائمة التي حصل موقع الحرة على نسخة منها ولم يتم تأكيدها بشكل رسمي كشفت عن احتفاظ وزير المالية الحالي فؤاد حسين ووزير الصحة جعفر علاوي بمنصبيهما في الحكومة المقبلة.

أما باقي الأسماء فكانت كالتالي: جبار اللعيبي وزيرا للنفط، حارث حسن وزيرا للخارجية، إبراهيم بحر العلوم وزيرا للتعليم العالي محمد شياع السوداني وزيرا للزراعة، نزار قحطان وزيرا للكهرباء، علاء حسين وزيرا للنقل.

وضمت القائمة أيضا علاء حسين وزيرا للنقل، وكاظم السهلاني وزيرا للعمل، وهشام داود وزيرا للثقافة وخالد البتال وزيرا للتخطيط، وماهر حماد وزيرا للتجارة، ومزاحم الخياط أو فلاح حمود لوزارة التربية، وخالد شواني وزيرا للعدل، وريزان محمد وزيرة للبلديات، وجاسم الأسدي وزيرا للموارد المائية، وحسن الخطيب وزيرا للاتصالات.

وخلت القائمة من ترشيح أي أسماء لوزارات الصناعة والداخلية والدفاع والشباب والهجرة، فيما أشارت التسريبات إلى أن القوى المجتمعة في منزل العامري اتفقت على تدقيق الأسماء المقترحة والبت فيها خلال فترة 48 ساعة.

Image

قائمة تم تداولها مؤخرا بشأن الأسماء المقترح في حكومة الكاظمي المرتقبةولم يصدر بعد أي موقف رسمي من الكتل الكردية أو السنية بشأن الأسماء المتداولة، لكن بعض القوى الشيعية بدأت تطلق تصريحات رافضة لتجديد ولاية وزير المالية الحالي فؤاد حسين.

وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء الخميس إن "الكتل الشيعية أبلغت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي رفضها إعادة ترشيـح وزير المالي الحالي فؤاد حسين، في الكابينة الجديدة".

وقبل ذلك صرح رئيس كتلة الفتح النيابية المقربة من إيران محمد الغبان بأن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قدم كابينة وزارية مقترحة غير مكتملة.

الكابينة المقترحة التي قدمها الرئيس المكلف اليوم غير مكتملة والكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف وتدرس اسماء المرشحين الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها— محمد الغبان (@mrghabban) April 22, 2020

وقال الغبان في تغريدة على تويتر إن "الكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف وتدرس أسماء المرشحين الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات على وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها".

ولدى الكاظمي حتى الثامن من الشهر المقبل لعرض كابينته الوزارية على البرلمان من أجل نيل الثقة وخلافة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يعلن السبت أول أيام شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يعلن السبت أول أيام شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).