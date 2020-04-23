الاتحاد الكردستاني يهاجم حزب بارزاني: وحدكم تتحملون مسؤولية مشاكل الإقليم

2020/04/23 | 19:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية..حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، حكومة اقليم كردستان بقيادة مسرور بارزاني مسؤولية الفساد وتأخر تسديد الرواتب لموظفي الإقليم.وقال عضو مكتب اعلام الاتحاد كاروان أنور لـ /المعلومة/ إن “من يتحمل الخروقات المالية والاقتصادية في إقليم كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني حصرا لانه مهيمن وبشكل مطلق على المنافذ والنفط”.وأضاف، أن “ذلك الحزب حاصل على […]

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