2020/04/23 | 20:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الخميس ، عن اكتساب اربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الشفاء التام .وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الفحص المختبرية في مختبر الصحة العامة ، اكد شفاء اربعة مصابين من فيروس كورونا “.ولفت الى ان ” اعداد الذين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتساب اربع حالات جديدة للشفاء من كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتساب اربع حالات جديدة للشفاء من كورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).