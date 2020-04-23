مبيعات “ورق التواليت” تتصاعد وشركات تحقق قفزات ربحية على حساب كورونا

2020/04/23 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة رويترز، اليوم الخميس، تقريراً سلط الضوء على ارباح غير منظورة لشركات كانت “في المنطقة الآمنة” لكن ارباحها حققت قفزات في ظل انتشار وباء كورونا، ودخول العالم في الاغلاق التام.وقال التقرير ان شركة Essity السويدية ، حذرت من أن شراء كميات كبيرة من ورق التواليت ومنتجات أخرى عززت أرباح الربع […]

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