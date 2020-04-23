بيان مكتب السيد السيستاني بشان شهر رمضان

2020/04/23 | 20:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلن مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظلّه ) في النجف الأشرف بأنه لم يثبت رؤيه الهلال

وعليه يكون غداً متمم لشهر شعبان ويوم السبت الموافق ( ٢٠٢٠/٤/٢٥ ) هو الأول من شهر رمضان المبارك لسنة ١٤٤١هـ ...

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