كربلاء تشهد انطلاق حملات رقابية ضد الجزر العشوائي

2020/04/23 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة أعلن المستشفى البيطري في كربلاء المقدسة اطلاق حملات رقابية لغلق عدد من محلات الجزر العشوائي للحد من انتقال الامراض لاسيما فيروس كورونا.وقال مدير المستشفى الدكتور وسام الجابري لـ /المعلومة/، أن “المستشفى بالتنسيق مع دوائر الصحة والبلدية والبيئة أغلقت عددا من محلات الجزر العشوائي ومصادرة اللحوم من خلال حملتها التي اطلقتها للحد […]

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