تحسن واقع الكهرباء في دمشق.. وتكهّنات حول السبب

2020/04/23 | 20:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت ثلاثة أيام كاملة لم تشهد خلالها #دمشق انقطاعاً للتيار الكهربائي.واقع أشبه بالحلم بالنسبة للكثير من السوريين، في دمشق وباقي المحافظات، الذين بات مفروضاً عليهم التعايش مع أدنى الخدمات.وكان انقطاع طويل للتيار…

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