صحة ذي قار تعلن شفاء 4 حالات من فيروس كورونا

2020/04/23 | 20:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري، اليوم الخميس، عن تماثل 4 مصابين بكورونا الى الشفاء التام.وقال الجابري في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد وللمرة الثانية على التوالي اثبتت شفاء اربع حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا المستجد”.[…]

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