منظمة الهجرة في العراق تطلق نداء للحصول على ٢٠.٤ مليون دولار

2020/04/23 | 20:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد-١٩) هو جائحة عالمية.حتى ٢١ أبريل ٢٠٢٠، كان هناك ٢,٣٩٧,٢١٧حالة مؤكدة من إصابتها بكوفيد-١٩ و ١٦٢,٩٥٦ حالة وفاة تم الإبلاغ عنها عالميًا.وقد أفادت منظمة الصحة العالمية أن الزيادة في معدل حالات الإصابة بكوفيد-١٩ في شرق البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك العراق، يثير قلقاً […]

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