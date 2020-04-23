الصدر يراقب الهلال.. ومكتب السيستاني يعلن موعد رمضان (فيديو)

2020/04/23 | 20:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الخميس، عن غرة شهر رمضان.

قال مكتب السيستاني إن يوم السبت هو غرة شهر رمضان

وذكر بيان مقتضب للمكتب، يوم 23 نيسان/أبريل، أن "يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان".

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ماذا يميز رمضان هذا العام؟

وأضاف، أن "يوم السبت الموافق 25 نيسان/أبريل، هو الأول من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة".

وأعلن الوقف السني، يوم الأربعاء الماضي 22 نيسان/أبريل، الخميس متممًا لشهر شعبان ليكون يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان.

فيما ظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو يراقب الهلال من سطح منزله في مدينة الحنانة بالنجف.

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ما هي التغييرات التي طرأت على رمضان في العراق؟

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