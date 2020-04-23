لجنة نيابية تكشف أسباب عدم اكتمال ملاحق قانون الانتخابات

2020/04/23 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية النيابية، أسباب عدم اكتمال قانون انتخابات مجلس النواب.

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