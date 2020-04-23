ميسان ترفع الحظر من الساعة٦صباحا الى ٧مساء خلال شهر رمضان

2020/04/23 | 20:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/…أعلن محافظ ميسان ورئيس خلية الأزمة علي دواي عن رفع حظر التجوال في ميسان من الساعة ٦ صباحاً ولغاية ٧ مساءً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/4/26 ولغاية يوم الجمعة 2020/5/22 مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل التام ..وقال دواي في تصريح بعد ترأسه الاجتماع الثالث عشر لخلية […]

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