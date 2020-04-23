عاجل: واسط تقرر تطبيق الحظر بشكل تام يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع

2020/04/23 | 20:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة في واسط، اليوم الخميس، ان الحظر الوقائي سيطبق بشكل تام يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الحظر الوقائي سيطبق بشكل تام وكامل خلال يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع خلال رمضان، فيما سيشمل العيادات الخاصة والمجمعات الطبية".

وتابعت "استثناء الملاكات الصحية والقوات الأمنية والمنتسبين الخفر في الدوائر الخدمية والصيدليات والمخابز والأفران وحركة المواد الغذائية والخضار ستكون مستمرة خلال الحظر التام ليومي الجمعة والسبت".

ودعت المواطنين الى "الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة والابتعاد عن التجمعات قدر الامكان".

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