بالوثيقة.. تعيين حازم العلي مديراً عامآ لدائرة البعثات في وزارة التعليم

2020/04/23 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس" اليوم الخميس، على وثيقة صادرة من وزير التعليم العالي قصي السهيل، تتضمن موافقته على تعيين الاستاذ المساعد الدكتور حازم باقر العلي مديراً عامآ لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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