تجدد الصراع الروسي الامريكي حول الأسلحة البيولوجية

2020/04/23 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةدعت السلطات في موسكو الجانب الأمريكي، مساء اليوم الخميس ، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مجال الأسلحة البيولوجية، بهدف إزالة القلق الذي أثاره البنتاغون في بعض الدول، بما فيها جورجيا المحاذية لروسيا.وجاء في تعليق للخارجية الروسية حول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية "يثير النشاط العسكري البيولوجي للبنتاغون في مناطق مختلفة من العالم بما فيها المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية، العديد من التساؤلات الجدية".وأضافت:"مما يثير الاهتمام بشكل خاص، النشاط الذي يجري في ما يسمى بمركز أبحاث الصحة العامة في جورجيا، حيث ينفذ الجيش الأمريكي برامج ذات استخدام مزدوج لا تقدم واشنطن معلومات عنها، في إطار إجراءات بناء الثقة ضمن معاهدة الأسلحة البيولوجية".وتابعت"نحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها بشكل مسؤول، بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف المشار إليها.نعول على واشنطن دعم المبادرات الروسية التي تهدف إلى تعزيز نظام اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

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